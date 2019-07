Lindner-Hinweis: Einer der drei Klubs wird's wohl

ÖFB-Teamkeeper Heinz Lindner ist arbeitslos. Das soll sich schon bald ändern. In der Schweiz endete Sein Vertrag bei den Grasshoppers Zürich mit dem Abstieg in die zweite Spielklasse.

An Interessenten scheint es nicht zu mangeln. An ihm ist der sportliche Misserfolg des Schweizer Ex-Klubs nicht festzumachen. Die Fans liebten ihn – als einzigen der Grasshoppers. Jetzt hält er sich in Linz fit. Die "OÖN" besuchten ihn.

Niemand Geringerer als Torhüter-Legende Pepi Schicklgruber macht Lindner fit für seine neue Aufgabe. Lindner: "Ich kenne ihn vom Nationalteam,habe gefragt, ob es möglich wäre, dass ich mich bei ihm fit halte. Als er noch LASK-Tormann war, habe ich ihm als Ballbub die Kugeln zugeworfen. Jetzt schießt er mich ein."

Der 28-Jährige fühlt sich im besten Torhüteralter. Zuletzt gab es mehrere Gerüchte, wohin es ihn ziehen soll. Sein Management soll Spanien im Sinn haben. Real Valadolid wurde als mögliche Destination genannt. Ex-Teamchef Marcel Koller will ihn nach Basel lotsen. Ex-Klub Eintracht Frankfurt soll in der Verlosung sein.

"Eines kann ich verraten: Mit einem dieser Vereine finden konkrete Gespräche statt. Vielleicht gibt es bis zur kommenden Woche schon eine Entscheidung."

