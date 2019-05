Frankfurt-Boss: "Stecken die S*****-Hütte an"

Eintracht-Präsident Peter Fischer brennt auf das Halbfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Chelsea (Donnerstag, 21 Uhr, im Live-Ticker). Nach dem 1:1-Remis vom ersten Duell hat die Elf von Adi Hütter die historische Chance auf den Finaleinzug. An der Stamford Bridge müssen Martin Hinteregger und Co. aber ein Tor erzielen.

Vor dem Rückspiel motivierte der impulsive Klub-Boss die Eintracht-Fans noch einmal ganz besonders, sorgte allerdings mit seiner Wortwahl für Wirbel.

"Scheiß-Hütte anstecken"

"Am Donnerstag spielen wir in London. Da geht es gegen Chelsea. Und da werden wir die Scheiß-Hütte bei denen anstecken. Und wir geben Gas. Das kann ich euch versprechen. Und wenn die Truppe eines hat, dann hat sie Eier", sagte der 63-Jährige in einer Sprachnachricht an einen Frankfurter Fanklub, wie die "Bild"berichtet. "Die Engländer versuchen derzeit doch alles, um aus Europa rauszukommen. Diesen Gefallen wollen wir ihnen am Donnerstag gern tun."

Nicht die erste Verbal-Entgleisung

Nicht das erste Mal, dass der Klub-Präsident mit seinen Äußerungen für Wirbel sorgte. Vor dem Europa-League-Spiel gegen Schachtjor Donezk hatte Fischer erklärt: "Wenn ich sage, dass das Stadion morgen brennt, dann brennt das morgen. Und deshalb wird das Spiel ein bisschen neblig für euch."

Daraufhin hatte die Polizei Hausdurchsuchungen in der Frankfurter Fanszene durchgeführt. Pyrotechnik wurde aber nicht sichergestellt.

Für die Eintracht geht es um das erste Europacup-Finale seit 39 Jahren.

Das könnte Sie auch interessieren:

(wem)