Arzt gab Beckenbauer nur noch ein halbes Jahr

"Ich bin nicht mehr der Alte", gesteht Franz Beckenbauer. Der ehemalige Fußball-Profi, Trainer und Funktionär hat turbulente Zeiten hinter sich.

Im Juli 2015 starb sein Sohn Stephan nach langer Krankheit im Alter von 46 Jahren an einem Hirntumor. Später sorgte die WM-Vergabe 2006 für Schlagzeilen und Beckenbauer stand wegen finanziellen Ungereimtheiten in der Kritik. Das hat Spuren bei ihm hinterlassen.

In einem Interview mit dem deutschen Magazin "Bunte" spricht der Ehrenpräsident des FC Bayern München über seinen Gesundheitszustand und seine beiden Herz-Operationen.

"Das hält das Herz nur noch ein halbes Jahr aus, dann bist du weg"

Eigentlich hat er seinem früheren Kollegen Günter Netzer indirekt sein Leben zu verdanken. "Als ich von seiner Not-OP am Herzen gehört habe, bin ich nach zehn Jahren erstmals wieder zum Kardiologen gegangen. Der Arzt sagte mir klipp und klar: "Das hält das Herz nur noch ein halbes Jahr aus, dann bist du weg"", erklärt der 73-jährige Deutsche.

Nach seinen beiden Herz-Operationen 2016 und 2017 bekam er im vergangenen Jahr auch noch eine künstliche Hüfte. Beckenbauer zeigt sich erst seit wenigen Wochen wieder in der Öffentlichkeit. Fußballspiele verfolgt er nicht mehr so intensiv: "Früher konnte ich dir hinterher jeden einzelnen Spielzug beschreiben. Heute rauscht das Spiel einfach so an mir vorbei. Ich bin nicht mehr der Alte."

Über die Schlagzeilen rund um die WM-Vergabe äußerte er sich nicht öffentlich. "Ich bin einer, der das mehr in sich hineinfrisst, und das ist anscheinend das Verkehrte", meinte der "Kaiser" in der Zeitschrift "Bunte".

Was er sich für die Zukunft wünscht? "Dass mir noch ein paar Jahre vergönnt sind. Zusammen mit meiner Frau und meiner großen Familie. Ich habe immerhin schon acht Enkelkinder."

(Heute Sport)