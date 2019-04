Freiburg-Fans zeigen mit Anti-Sexismus-Choreo auf

Die Fans des FC Freiburg begeisterten am vergangenen Samstag beim Heimspiel gegen den FC Bayern München mit einer tollen Choreographie. Dabei ging es nicht um die Unterstützung für die Mannschaft, sondern um ein wichtiges Thema: Sexismus im Fußball.

Gegen den amtierenden Meister konnten die Hausherren ein 1:1 herausholen. Für die Münchner ein harter Schlag im Titelrennen, da Dortmund parallel den VfL Wolfsburg besiegte. Doch das sportliche Ergebnis wurde rasch zur Nebensache.

Denn die Anhänger der Freiburger hatten eine tolle Choreographie vorbereitet – mit einer wichtigen Botschaft. Zunächst wurden mehrere Banner hochgehalten. Darauf zu lesen waren Sätze, die leider schon fast jede Frau in einem Fußball-Stadion gehört hat:

- "Du bist die Freundin von...?"

- "Na, was ist Abseits?"

- "Zum Ficken Ok – in der Gruppe oje"

- "Rosa statt Weiß-Rot"

- "Fotzen aus der Kurve"

Auf diese harten Worte folgten dann zwei weitere, größere Banner. Sie zeigten die klare Message der Freiburger-Fans: "Das soll unser Fußball sein? Nein, setzt euch gegen Sexismus ein!"

Eine klare Botschaft, die ein ernstes Thema anspricht. Denn der Fußball wird nach wie vor von Männern dominiert. Damit sich das ändert, kämpfen die Freiburger Fans. Zukünftig sollen sich Frauen in Fußballstadien wohlfühlen können, anstatt sexistisch beleidigt zu werden.

