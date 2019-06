Friesenbichler hat bei der Austria Wechsel-Freigabe

Die Wiener Austria startete am Freitag so richtig in die Sommer-Vorbereitung. Nach zweitätigen Leistungstests bat der neue Coach Christian Ilzer die Veilchen um 10 Uhr erstmals auf den Trainingsplatz.

Eineinhalb Stunden schwitzten die Austria-Kicker auf den Plätzen hinter der Generali Arena. "Auf uns warten viele Projekte, aber ich erstarre nicht in Ehrfurcht", so Ilzer, der schnellstmöglich seine Spielidee vermitteln möchte. "Die muss in die Köpfe der Spieler. Wir wollen körperlich top vorbereitet sein und eine Winner-Mentalität aufbauen."

Fünf Neuzugänge mit dabei

Der 41-Jährige begrüßte fünf Neuzugänge auf dem Rasen: Rechtsverteidiger Stephan Zwierschitz, Linksverteidiger Caner Cavlan, die Innenverteidiger Maudo Jarjue und Johannes Handl sowie Offensivkraft Benedikt Pichler.

Die Geliehenen Uros Matic, Igor und Cristian Cuevas wurden nicht fest verpflichtet. "Diese Positionen haben wir nachbesetzt. Es war unser Ziel, beim Trainingsstart den Kader beisammen zu haben", so Sportdirektor Ralf Muhr.

Mit Serbest, bald ohne Friesenbichler?

Tarkan Serbest kehrte von seiner Leihe beim türkischen Klub Kasimpasa zurück. Mit ihm wird bei den Wienern wieder geplant. Sollte der türkische Teamspieler doch gehen, würden die Wiener noch einmal am Transfermarkt aktiv.

Keine Zukunft in Violett hat Kevin Frisenbichler. Auch der Stürmer wurde nach seiner halbjährigen Leihe beim WAC von den Kärntnern nicht fest verpflichtet. Die Veilchen sind im Sturm überbesetzt, Friesenbichler hat die Wechsel-Freigabe, darf sich einen neuen Klub suchen.

