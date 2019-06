Fußballstar Reyes (35) stirbt bei Autounfall

Der spanische Fußball-Profi Jose Antonio Reyes kam bei einem Autounfall ums Leben. Er spielte bei Arsenal, Sevilla und Real Madrid. Er wurde nur 35 Jahre alt.

Reyes lief 22 Mal für die spanische Nationalmannschaft auf, erzielte dabei vier Treffer.

Er war auch in England eine große Nummer. Der Außenstürmer war Teil von Arsenals legendären "The Invincibles". In der Saison 2003/04 blieben die Gunners unter der Leitung von Manager Arsene Wenger ungeschlagen. Ein Jahr nach dem Meistertitel wurde er in England auch Pokalsieger.

Mit Real Madrid gewann er 2007 auch die spanische Meisterschaft.

Mit Atletico Madrid (2010, 2012) und dem FC Sevilla (2014, 2015, 2016) gewann er gleich fünf Mal die Europa League.

(slo)