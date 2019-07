Janko: "Der Marko kann überall gut schlafen!"

Marko Arnautovic muss nach seinem Wechsel zu Shanghai SIPG mit großen Reisestrapazen rechnen, wenn er in Zukunft für das österreichische Nationalteam spielen will. Größere Belastungen musste sogar Fußball-Pensionist Marc Janko bei seiner aktiven Zeit als Spieler in Sydney auf sich nehmen.

"In der Nachbetrachtung waren diese Reisen schon irrsinnige Strapazen. Für mich war der Flug retour nach Australien jedes Mal noch anstrengender als der Hinflug", verriet der kürzlich zurückgetretene Stürmer dem "Kurier". Um Arnautovic macht sich der 36-Jährige keine Sorgen: "Was ich mitbekommen habe im Nationalteam, kann der Marko überall gut schlafen".

"Unglaubliches Angebot"

Kritik an Markos Entscheidung nach China zu wechseln, versteht Janko überhaupt nicht: "Ich möchte sehen, wie jeder einzelne entscheidet, wenn er so ein unglaubliches Angebot vorliegen hat und nur noch unterschreiben muss."

Auch der frühere ÖFB-Kapitän Christian Fuchs kann sich in die Lage von Arnautovic hineinversetzen, weiß aber auch, dass der Wechsel aus finanziellen Motiven heraus getroffen wurde.

Gegenüber der "Krone" lässt er durchblicken: "Wenn ein Angebot eintrudelt, das derart lukrativ ist und wie im Falle von Arnautovic die 220.000 Euro Wochengage beinhaltet, muss man sehr gut überlegen, ob man es nicht doch annimmt."

Das könnte Sie auch interessieren:

(fex)