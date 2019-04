Für diesen Kung-Fu-Kick gab es im Derby NICHTS

2:0 im Old Trafford! Manchester City zwang Rivalen United am Mittwochabend im "Theatre of Dreams" eindrucksvoll in die Knie und schnappte Liverpool drei Runden vor Schluss die Tabellenführung in der Premier League weg.

Die Titelverteidigung ist für das Star-Ensemble von Pep Guardiola zum Greifen nah.

United konnte nur in Hälfte eins dagegenhalten, das Spiel offen gestalten. Nach dem Seitenwechsel griff in der City-Maschinerie ein Rad ins andere. Rollende Angriffe waren die Folge. Die Red Devils hatten keinen Zugriff mehr. Bernardo Silva (54.) und der eingewechselte Leroy Sane (66.) sorgten für die Entscheidung.

Eine Szene hinterlässt einen fahlen Nachgeschmack. City hatte in Minute 70 Glück. Ein Kung-Fu-Kick von David Silva hätte mit einer Roten Karte geahndet werden können, sein Team in der Schlussphase im Zentrum stark geschwächt. Weil zuvor schon Abräumer Fernandinho verletzt ausgewechselt worden, Ilkay Gündogan umgeknickt und nicht bei vollen Kräften war, hätte United in der Schlussphase über die Mitte zurück ins Spiel finden können.

Schiedsrichter Andre Marriner gab für die überharte Aktion nicht einmal Gelb. Das könnte auch für den Zielsprint im Titelkampf mitentscheidend sein. Silva entgeht so auch der möglichen Rot-Sperre.

(SeK)