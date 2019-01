Gegner tritt zu, Neymar macht ihn mit Trick nass

Neymar Jr. polarisiert. Unbestritten zählt der PSG-Superstar zu den talentiertesten Fußballern dieses Planeten. Spätestens nach der WM-Endrunde in Russland 2018 klebt dem Brasilianer aber der Ruf des Schauspielers an den Fersen.

Dass er auch anders kann, zeigte er am Mittwochabend beim 2:0-Sieg gegen Racing Straßburg im Cup-Viertelfinale.

Neymar mit starken Skills

Im folgenden Video ist zu sehen, wie Neymar von seinem Gegenspieler Moataz Zemzemi in einer Szene gleich mehrfach getreten wird. Der 26-Jährige lässt sich nicht fallen, versucht kein Foul zu schinden, kann den Ball aber nicht mehr länger halten.

In der folgenden Unterbrechung hat er für seinen Gegner ein paar unfreundliche Worte parat. Der Ball rollt wieder, kommt zu Neymar. Wieder sieht er sich dem 19-Jährigen gegenüber.

Anstatt den Ball flach zu halten und wieder ins Dribbling zu gehen greift Neymar tief in die Tickkiste. Er setzt zum sogenannten Rainbow Flick an, überhebt Zemzemi per Ferse, nimmt sich den Ball per Kopf herunter und spielt dabei einen weiteren Gegner aus.

Verletzung des Superstars

So schön diese Szene war – der Abend sollte für Neymar bitter enden. Beim 2:0 von Kollegen Angel Di Maria war Neymar schon in der Kabine. Er war umgeknickt, hatte das Feld mit Tränen in den Augen und sichtlich unter großen Schmerzen verlassen. Es droht womöglich eine längere Zwangspause.

Team der 18. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 18. Runde

Team der 17. Runde

Expertenteam der 17. Bundesliga-Runde

Team der 16. Runde

Expertenteam der 16. Bundesliga-Runde

Team der 15. Runde

Expertenteam der 15. Bundesliga-Runde

Team der 14. Runde

Expertenteam der 14. Bundesliga-Runde

Team der 13. Runde

Expertenteam der 13. Bundesliga-Runde

Team der 12. Runde

Expertenteam der 12. Bundesliga-Runde

.

Team der 11. Runde

Expertenteam der 11. Bundesliga-Runde

Team der 10. Runde

Expertenteam der 10. Bundesliga-Runde

Team der 9. Runde

Expertenteam der 9. Bundesliga-Runde

Team der 8. Runde

Expertenteam der 8. Bundesliga-Runde

Team der 7. Runde

Expertenteam der 7. Rundesliga-Runde

Team der 6. Runde

Expertenteam der 6. Bundesliga-Runde

Team der 5. Runde

Expertenteam der 5. Bundesliga-Runde

Team der 4. Runde

Expertenteam der 4. Bundesliga-Runde

Team der 3. Runde

Expertenteam der 3. Bundesliga-Runde

Team der 2. Runde

Expertenteam der 2. Bundesliga-Runde

Team der 1. Runde

Expertenteam der 1. Bundesliga-Runde

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)