Geniale Tests! Salzburg gegen Real und Chelsea

Fußball-Fans aufgepasst! Meister Red Bull Salzburg hat ein hochkarätiges Testspiel an Land gezogen. Die Bullen treffen am 7. August in Salzburg auf Real Madrid.

Das nennt sich Einstimmung für's Champions-League-Feeling! Red Bull Salzburg trifft in Wals-Siezenheim auf Real Madrid. Für die Bullen ist es eine internationale Probe für den Ernstfall, das Weiße Ballett holt sich den Feinschliff für den Liga-Start gegen Celta Vigo.

Schon am 31. Juli gibt's ein hochklassiges Testspiel in der Bullen-Arena: Salzburg trifft auf Chelsea.

(pip)