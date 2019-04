Gibt Raphael Holzhauer ein Comeback für die Austria?

Für beide läuft es nicht nach Wunsch – gibt es dafür bald ein Wiedersehen? Raphael Holzhauser verließ Austria Wien im Juli 2018, wurde bei seinem neuen Klub Grasshoppers Zürich aber aussortiert. Gleichzeitig haben die Violetten in der heimischen Meisterrunde Probleme. Eine Basis für eine gemeinsame Zukunft?

Zumindest denkt Holzhauser laut über eine Rückkehr zu den Favoritnern nach. "Ich bin für alles offen, höre mir alles an", meint er auf "Sky". Nachsatz: "Ich weiß aber nicht, wie die Vereine planen." Nach den Rauswurf in Zürich hält sich Holzhauser in Österreich fit. Zu seiner Situation meint er: "Das ist komplett neu für mich."

Wie bewertet er die sportliche Situation der Austria, die zuletzt vier Niederlagen in Serie kassierte und gegen Wolfsberg über ein 1:1 nicht hinauskam? "Sie liegen drei Punkte hinter Platz drei. Da ist noch alles möglich. Das Saisonziel ist noch machbar", ist Holzhauser überzeugt.

