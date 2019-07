Gogo Djuricin wünscht sich einen Fehlstart seiner Elf

Ex-Rapid-Trainer Gogo Djuricin sorgt einmal mehr für Diskussionen. Der Coach von Blau-Weiß Linz geht nämlich mit einem sehr eigenwilligen Wunsch in die neue Saison.

Am Freitag geht's nicht nur in der Bundesliga mit dem Schlager zwischen Rapid und Salzburg (ab 20:45 im Live-Ticker) los, sondern da startet auch die 2. Liga. Blau-Weiß Linz empfängt Kapfenberg um 19:10 Uhr.

Trainer Gogo Djuricin geht in seine erste volle Saison bei den Linzern und lässt mit einem verrückten Wunsch aufhorchen.

"Mir wäre es lieber, wenn wir nicht so gut starten und dann immer besser werden", meint der Ex-Rapidler. "Wir wollen keine Achterbahn der Gefühle mehr", so "Gogo" weiter. Am Freitag werden wir sehen, ob seinem Kicker ihm den Wunsch erfüllen.

