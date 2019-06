Gregoritsch über Wolfs Verletzung: "Fürchterlich!"

Der Sieg gegen Serbien hatte einen bitteren Beigeschmack. Für Hannes Wolf endete die U21-EM-Premiere in Triest im Krankenhaus. Die schlimme Diagnose: Der rechte Außenknöchel ist gebrochen, eine lange Pause unvermeidlich.

Dass er zuvor beim 2:0-Sieg gegen Serbien den historischen ersten Treffer eines österreichischen Teams in diesem Bewerb erzielt hatte, tröstete ihn kaum.

Stimmung getrübt

Die Ärzte rechnen mit einer dreimonatigen Pause. Aufgrund der Verletzung des Offensivspielers fiel die Feier nach dem Sieg auch eher klein aus. "Die Verletzung von Hannes tut mir irrsinnig leid", sagte Kapitän Philipp Lienhart.

Für das Team ist er eine wichtige Stütze. "Wir wissen, wie wichtig er für unsere Mannschaft ist, er hat die ganze Saison auf einem super Level agiert", betonte Tormann Alexander Schlager. In zehn U21-Länderspielen erzielte er vier Tore.

"Es ist sehr bitter, weil er auch als Mensch einfach, trotzdem wo er jetzt ist, immer am Boden bleibt und mit uns ganz normal ist. Er ist ein extrem toller Typ", so Sascha Horvath.

"Extrem wichtiger Spieler"

Trainer Werner Gregoritsch muss seine Startelf für das Spiel am Donnerstag gegen Dänemark umbauen. "Es ist fürchterlich für uns, weil sich Hannes total mit der Aufgabe identifiziert hat, der Mannschaft zu helfen und gezeigt hat, dass er ein extrem wichtiger Spieler ist", so der Steirer. "Er hat auch in den letzten zwei Spielen drei Tore gemacht, da kann man sich vorstellen, wie er uns abgehen wird."Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)