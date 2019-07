Griezmann-Wechsel durch: Barcelona hat die Ablöse

Es war ein langes Hin und Her, doch nun scheint der Mega-Transfer in trockenen Tüchern zu sein. Am Freitag soll der Wechsel von Antoine Griezmann zum FC Barcelona endgültig fixiert werden. Die Katalanen haben nach langer Vorbereitung die geforderte Mega-Ablöse beisammen.

Dabei handelt es sich um 120 Millionen Euro, für die Griezmann aus dem laufenden Vertrag bei Atletico Madrid herausgekauft werden soll. Spanische und französische Medien berichten, dass ein Anwalt am Freitag Vormittag am Sitz der spanischen Liga die nötigen Unterlagen vorlegen soll. Zuvor hatte Atletico eine von Barca angebotene Ratenzahlung abgelehnt, weshalb der Klub von Superstar Lionel Messi bei mehreren Banken um Kredite angesucht hatte.

Sogar Griezmann selbst sei bereit gewesen, die geforderten 120 Millionen Euro zu zahlen, um zu seinem Wunschklub wechseln zu können. Seit fünf Jahren spielt der französische Weltmeister für Atletico, sein Vertrag läuft noch bis 2023. Zuletzt erhöhte er den Druck auf seinen Klub, indem er den Trainings-Auftakt schwänzte und nicht mit ins Trainingslager reiste.

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)