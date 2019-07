Griezmann bei Debüt für Barcelona böse umgehackt

Das Barcelona-Debüt von Antoine Griezmann ging in die Hose. Die Katalanen verloren in Japan ein Testspiel gegen Chelsea mit 1:2. Der Superstar aus Frankreich kam dabei in der ersten Halbzeit zum Einsatz – und musste eine böse Attacke einstecken.

"Blues"-Kicker Jorginho rutschte dem 120-Millionen-Euro-Mann in der Nähe des Mittelkreises mit gestreckten Beinen entgegen. Griezmann hob sofort seinen Arm, winkte das Betreuer-Team auf den Rasen. Nach einer kurzen Behandlungs-Pause konnte der 28-Jährige weiterspielen.

Zur Pause wurde der ehemalige Atletico-Spieler ausgewechselt – wie auch der Rest der Mannschaft. So kam auch Frenkie de Jong zu seiner Barca-Premiere.

Die Tore im Probegalopp erzielten auf Seiten von Chelsea Tammy Abraham (34.) und Ross Barkley (81.). Ivan Rakitic gelang nur noch Ergebniskosmetik (91.).

