Guardiola führte Bayern lange an der Nase herum

Pep Guardiola trainierte von 2013 bis 2016 die Bayern. Unter dem Katalanen holten die Münchner drei Meistertitel, triumphierten zwei Mal im DFB-Pokal und krönten sich ein Mal zum FIFA-Klubweltmeister. Nur in der Champions League war stets im Halbfinale Endstation.

Die Deutschen waren lange daran interessiert, den Vertrag mit Guardiola zu verlängern. Doch er gab dem Klub von ÖFB-Star David Alaba einen Korb.

Am 20. Dezember 2015 vermeldeten die Bayern, dass Guardiola mit Ende der Saison geht. Wohin, stand noch nicht fest. Oder doch? Wie die Enthüllungsplattform "Football Leaks" via "Spiegel" berichtet, unterschrieb der 47-Jährige bereits Wochen vorher, nämlich am 10. Oktober 2015, bei Manchester City. Den Deal gaben die Engländer erst vier Monate später am 1. Februar 2016 bekannt.

Rummenigge wollte verlängern

Fakt ist: Guardiola spielte nicht immer mit offenen Karten. Ende Oktober 2015 hatte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge noch von einer Verlängerung geträumt. "Wir sind da durchaus optimistisch, dass Pep Guardiola am Ende des Tages in München bleibt", sagte er damals. Obwohl schon alles mit den "Citizens" klar war.

