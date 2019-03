Fix: Bayern holen Star-Verteidiger Hernandez

Der FC Bayern München hat am Transfermarkt zugeschlagen – und wie! Lange wurde darüber spekuliert, jetzt ist es fix: Der französische Weltmeister Lucas Hernandez wird ab Juli Teamkollege von David Alaba. Er kommt vom spanischen Tabellenzweiten Atletico Madrid.

Stolze 80 Millionen Euro lassen sich die Münchner die Dienste des 23-jährigen Innenverteidigers kosten. Das ist die von Atletico festgeschriebene Ablösesumme. Der Weltmeister von 2018 kann auch auf der Alaba-Position des linken Außenverteidigers spielen. Er unterschreibt einen Vertrag über fünf Jahre bis 2024.

"Das ist heute ein ganz wichtiger Tag in meiner Karriere. Der FC Bayern München ist einer der besten Klubs in Europa und der Welt. Ich bin stolz, künftig um alle Titel für Bayern kämpfen zu können", so der Franzose.

Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic lobte: "Ich bin sehr stolz, dass wir einen der besten Defensivspieler der Welt und Weltmeister verpflichten konnten. Er wird unsere Tradition herausragender französischer Spieler fortschreiben und unsere Mannschaft verstärken."



(mag)