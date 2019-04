Hans Krankl gibt Rapidlern Tipps für das Cup-Finale

Entscheidung in Klagenfurt! Am Mittwoch (16.30 Uhr, "Heute" tickert live) kämpft Rapid gegen Favorit Salzburg um den Titel im ÖFB-Cup. Die Sehnsucht nach Erfolg ist groß. 24 Jahre liegt der letzte von 14 grün-weißen Pokal-Siegen zurück. "Die Sensation kann gelingen. Für die Fans würde es mich freuen", sagt Klub-Ikone Hans Krankl im "Heute"-Talk. "Vielleicht fällt die Entscheidung im Elfer-Schießen."

Top-Elferschützen der Bundesliga



H. Krankl 41 Elfer / 41 Tore

S. Hofmann 36/31

I. Vastic 28/27

B Bakota 23/23

H. Drechsel 23/22

D. Kühbauer 23/21

M. Zuenelli 18/18

J. Soriano 22/18

H. Aigner 20/17

A. Koreimann 17/16

In diesem Fall sollten die Hütteldorfer beim "Goleador" ein Blitz-Training buchen. Zur Erklärung: 41 Mal trat Krankl allein in der Liga vom Punkt an – und versenkte jeden Versuch. Ein Wert, der bis heute ungeschlagen ist. "Das Geheimnis lautet Konzentration", verrät der 66-Jährige. "Ich habe nie auf den Tormann geschaut. Wenn ich mich sicher gefühlt habe, habe ich mit links ins linke Eck geschossen. War ich müde, hab ich mit dem Rist scharf aufs Tor gezielt, einen richtigen Hammer losgelassen. Das hat immer funktioniert", grinst Krankl, der mit den Hütteldorfern vier Cup-Titel bejubeln durfte.

Wäre er Coach, würde er Strafstöße "nur locker" trainieren. "Weil du den Druck, den du in so einer Situation hast, nicht simulieren kannst."

Rapid musste im Laufe des Bewerbs bereits zwei Mal ins "Shoot-out". Coach Didi Kühbauer: "Die Auslosung war hart. Umso schöner wäre es, sich zu belohnen."

