Happy End! Nach Einbruch wieder mit Hündin vereint

Die Meldung ging um die Welt. Vor zwei Tagen schockte Daniel Sturridge seine Instagram-Fans mit einer Story, in der er Bilder der zerschmetterten Glastür in seinem Anwesen in Los Angeles zeigte.

Der englische Kicker filmte sich selbst, verriet, dass er Opfer eines Einbruchs geworden war. Der amtierende Champions-League-Sieger war sichtlich mitgenommen. Kein Wunder - beim Einbruch war ihm seine geliebte Hündin Lucci entwendet worden.

Happy End! Via Social Media soll sich ein Finder gemeldet haben. Sturridge und seine Lucci sind wieder vereint. Zum Beweis gab's abermals einen Instagram-Eintrag.

Jetzt kann sich der 29-jährige Stürmer wieder der Vereinssuche widmen. Sein Vertrag mit dem FC Liverpool ist ausgelaufen. Hinter den Offensiv-Stars Roberto Firmino, Mo Salah, Sadio Mane spielte er kaum eine Rolle.

