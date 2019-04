Harry Kane nach dieser Aktion vor dem Saisonaus

In seinem Spiel muss man ganz genau suchen, um einen Schwachpunkt ausfindig zu machen. Harry Kane ist einer der komplettesten Stürmer der Welt. Sein Körper lässt ihn aber regelmäßig im Stich. Seine Schwäche: Das Sprunggelenk.

Als sich der 25-Jährige im Champions-League-Hit gegen Manchester City am Dienstagabend mit schmerzverzerrter Miene an den Knöchel griff, wusste daher jeder Spurs-Fan, dass sein Arbeitstag vorzeitig beendet war.

Kane war in einem Zweikampf mit Fabian Delph zu spät gekommen, der Linksverteidiger auf das Sprunggelenk des Engländers getreten. Der Spurs-Star kennt den Schmerz nur zu gut, humpelte auf der Stelle in die Katakomben des neuen Tottenham-Stadions, ohne sich zuvor am Spielfeldrand behandeln zu lassen.

Kein Wunder: In den vergangenen Saisons fiel Kane schon vier Mal wegen ähnlicher Verletzungen aus. Jedes Mal waren die Bänder im Sprunggelenk betroffen, eine mehrwöchige Pause die Folge.

Tottenham muss im Saisonfinish nun also um seinen Knipser bangen. Das Rückspiel in Manchester kommende Woche wird nach dem 1:0-Sieg (Tor: Son) zum Wettlauf mit der Zeit. In der Premier League kämpfen die Nordlondoner in den verbleibenden sechs Runden um einen Champions-League-Platz.



