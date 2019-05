Hartberg: Nichtabstiegs-Party auf Mallorca

Ganz tief durchatmen beim TSV Hartberg! Die Oststeirer spielen auch in der nächsten Saison in der österreichischen Bundesliga. Der Aufsteiger konnte mit einem 3:1-Erfolg über die Admira den sofortigen Wiederabstieg verhindern. Zum Leidwesen von Wacker Innsbruck. Jetzt müssen die Tiroler runter.

Dabei war der Dorfklub aus der Oststeiermark bei vielen Experten als Fixabsteiger in die Saison gegangen. Umso größer war nun der Jubel.

Klar ist jetzt jedenfalls: der Klassenerhalt muss gefeiert werden. Und das geht am besten auf Mallorca! Am Mittwoch jetten die Kicker für ein feuchtfröhliches Wochenende auf die Party-Insel.

Ein teures Wochenende für Brigitte Annerl. "Ich ruf gleich an und buche es", so die Klub-Präsidentin, die selbst aber nicht dabei sein wird. "Einer muss die Kohle dafür ja verdienen", so Annerl bei Sky.

"Mallorca oder Ibiza?"

"Mallorca? Ich glaub Ibiza", scherzte Keeper Rene Swete nach dem fixierten Klassenerhalt mit Blick auf die Regierungskrise. "Wir werden schon eine Destination finden, wo wir gut feiern können. Ich glaub auf ein paar werden wir aufpassen müssen", so Michael Huber, der erst am Freitag seinen Vertrag bis 2022 verlängerte.

"Heimvorteil auf Mallorca"

"Die halbe Mannschaft war ja letztes Jahr schon auf Mallorca. Die haben einen Heimvorteil", schmunzelte Florian Flecker, bevor er eine Bierdusche erhielt. Es könnte das Abschiedsfest des Flügelflitzers werden, an dem Union Berlin dran ist.

"Schöner kann man die ganze Geschichte nicht abschließen. Eine Wahnsinns-Saison", so Doppelpacker und Matchwimmer Dario Tadic. "Die letzten Wochen waren nicht einfach. im Kopf ist es nicht leicht", so Swete über die letzten Wochen. Das Feiern wird umso leichter gehen.

Das könnte Sie auch interessieren:

(wem)