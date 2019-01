Hasenhüttl jubelt: "War unsere beste Leistung"

Ralph Hasenhüttl und seine "Saints" haben den Rückschlag nach dem FA-Cup-Aus gegen Derby County weggesteckt und besiegten Everton in der Premier League mit 2:1. Nach dem Sprung auf Tabellenplatz 15 ließ sich der rot-weiß-rote Coach zu einer Lobeshymne hinreißen.

"Es war unsere beste Leistung, die ich bisher gesehen habe", jubelte der Grazer über den Sieg, der seiner Elf einen Vorsprung von drei Punkten auf die Abstiegsränge einbrachte.

Hasenhüttl ist von seinem Team begeistert: "Wir haben heute fantastisch gespielt, hätten vier oder fünf Tore schießen können. Die Jungs sind sehr fokussiert und körperlich in toller Verfassung. Wir haben am Mittwoch 120 Minuten gespielt und ich hatte den Eindruck, dass wir heute trotzdem körperlich das bessere Team waren."

Hartes Programm wartet

In der nächsten Partie geht es gegen Crystal Palace, die Londoner brachten zuletzt Spitzenreiter Liverpool beim 3:4 an den Rande einer Niederlage. "Wir haben jetzt zehn Tage bis zum nächsten Match in denen wir hart arbeiten, aber auch regenerieren können", freut sich Hasenhüttl auf ein wenig Trainingszeit mit seiner Mannschaft.

Der 51-Jährige ist davon überzeugt, dass die "Saints" in der Premier League bleiben: "Wir haben hier schon etwas aufgebaut und ich hoffe, dass wir so weitermachen!"

