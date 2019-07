Hasenhüttl verzaubert Fans mit Gaberl-Künsten

Beim englischen Premier-League-Team Southampton herrscht Aufbruchstimmung. Nachdem Coach Ralph Hasenhüttl die Saints vor dem Abstieg gerettet hat, wollen die Süd-Engländer wieder vorne angreifen. Auch im Training herrscht tolle Stimmung.

Immer mit einem Lächeln auf den Lippen und einem Schmäh in der Hinterhand - so will Hasenhüttl seine Saints wieder zum Erfolg führen. Der 51-Jährige war früher selbst ein gefürchteter Stürmer und beweist, dass er es immer noch drauf hat.

"Unser Trainer ist besser als euer Trainer", schreibt Southampton mit einem Grinser auf Facebook. Beim Gaberln zeigt der ehemalige Austria-Sturmtank seine Künste, auch eine kleine Drehung mit dem Ball hinter dem Rücken ist drin. Es fehlt eigentlich nur noch die berühmte "Hasi-Rolle."

Der Grazer wurde als Spieler drei Mal mit den Veilchen (1991, 1992, 1993) und einmal mit Austria Salzburg (1995) Meister.

(pip)