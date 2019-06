Hat Djokovic den Abbruch gegen Thiem erzwungen?

Hat Novak Djokovic einen Abbruch gegen Dominic Thiem erzwungen? Der Serbe war in seinem Halbfinal-Duell mit Österreichs Nummer eins mit den Bedingungen überfordert, nun tauchen Gerüchte auf, wonach der "Djoker" Roland Garros schon vor der offiziellen Absage verlassen haben soll.

Die österreichische Ex-Tennisspielerin Babsi Schett bereichtet das in ihrer Tätigkeit als Eurosport-Analystin. Nach der Absage gegen 19 Uhr klarte es in Paris auf, das Halbfinale hätte durchaus weitergespielt werden können.

So kommt es am Samstag zur "Verlängerung", auch Thiem war die Absage nicht ganz unrecht: "Ich habe noch nie bei so viel Wind gespielt. Für den Abbruch ist das Turnier verantwortlich, damit müssen beide Spieler leben."

Um 12:00 Uhr startet das Spiel bei 1:1 nach Sätzen, mit einer 3:1-Führung für Österreichs Nummer eins: "Break vor im dritten Satz. Ich gehe mit einem kleinen Vorteil ins Match."

Das könnte Sie auch interessieren:

(pip)