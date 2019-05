Hat Hütter-Knipser schon bei Real unterschrieben?

Das Rennen um Top-Stürmer Luka Jovic von Eintracht Frankfurt scheint entschieden zu sein. Im Zuge einen 540-Millionen-Deals soll Real Madrid der neue Arbeitgeber des Hütter-Knipsers werden.

Hat der Serbe sogar schon bei Real unterschrieben? Spanische Medien sind sich einig, dass der 21-Jährige nächste Saison für die Königlichen stürmen wird. 60 Millionen überweist Real für Jovic - 48 nach Frankfurt, zwölf zu Stammverein Benfica Lissabon.

Jovic gilt als eiskalter Knipser vor dem Tor und gehört zur Frankfurter Büffelherde, die sich bis ins Europa-League-Halbfinale getrampelt hat. In der aktuellen Saison hält der Serbe schon bei 26 Treffern (17 in der Liga, neun in der Europa League).

Er soll bei Real einen monströsen Sechsjahresvertrag erhalten.

