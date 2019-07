Rapid, Sturm, Austria, RB – keiner war je ausverkauft

Anpfiff! Mit dem Schlager Rapid gegen Salzburg startet heute die neue Bundesliga-Saison. Offene Frage: Kann der Serienmeister, der Stars im Wert von 58 Millionen Euro verkaufte, nach sechs Titeln in Folge wieder gestürzt werden?

Rekordmeister Rapid will heute ein Zeichen setzen. "Wir glauben an den Sieg", sagt Trainer Didi Kühbauer. Das Allianz-Stadion wird aber nicht ausverkauft sein, 19.500 Tickets sind weg. Nicht neu! Vergangene Saison war die grüne Hölle nie voll. So wie auch die neu eingeweihte Generali-Arena beim Erzrivalen Austria nicht. Auch bei Sturm oder Salzburg stand nicht ein Mal "Ausverkauft" an der Kassa. Ein Alarmsignal!

Wie die "Heute"-Datenbank zeigt, schafften es überhaupt nur zwei Bundesligaklubs, das eigene Stadion zu füllen – ganze acht Mal in 387 Liga-Matches: der LASK fünf Mal, Hartberg drei Mal.

Bei Rapid sank der Zuschauerschnitt auf knapp über 16.000 Fans. Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek kennt die Zahl, nennt jetzt ein neues Ziel. 17.500 Fans sollen es diese Saison im Schnitt sein, so viele passten nämlich ins alte "St. Hanappi". "Wir wollen Hütteldorf wieder zur Festung machen", sagt Peschek. Am besten gleich heute.

Kapitän Stefan Schwab warnt: "Salzburg ist nicht schwächer als sonst." Nachsatz: "Aber wir sind besser als letzte Saison." Kühbauer konnte als Trainer gegen die Bullen bereits fünf Mal gewinnen – so oft wie kein anderer Coach.

