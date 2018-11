Hat sich Cristiano Ronaldo mit Georgina verlobt?

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo will in den Hafen der Ehe einlaufen. Wie die größte portugiesische Tageszeitung Correio da Manha berichtet, hat der 33-Jährige um die Hand seiner Freundin Georgina Rodriguez angehalten. Die hübsche Spanierin hat demnach "Ja" gesagt.

Das Paar wurde am Mittwochabend bei einem romantischen Abendessen in London mit zusammenpassenden Cartier-Ringen gesehen. Das brachte die Gerüchteküche zum Brodeln.



Georgina Rodriguez mit dem Ring am Finger (Quelle: Photo Press Service)

Eine Quelle aus dem Umfeld der Spanierin berichtete bereits: "Nur wenige Leute wissen über die Details bescheid. Aber Georgina hat schon ein paar Hochzeitskleider anprobiert."

Im Juni 2016 lernte Ronaldo die Spanierin in einem Gucci-Shop in Madrid, in dem sie arbeitete, kennen. Mittlerweile ist sie die Mutter von Ronaldos einjähriger Tochter Alana.

Vergewaltigungsvorwürfe

Zuletzt wurde Ronaldo mit Vergewaltigungsvorwürfen in den USA konfrontiert. Die US-Amerikanerin Kathryn Mayorga hatte dem Fußball-Superstar vorgeworfen, sie 2009 in einem Hotelzimmer in Las Vegas vergewaltigt zu haben. Dies hat der 33-Jährige stets bestritten.

