Hazard über Real-Wechsel: "Entscheidung steht fest"

Wenn es nach Eden Hazard gehen würde, dann wäre der Belgier schon längst bei Real Madrid. Der 28-Jährige macht schon seit einiger Zeit kein Geheimnis um seine Wechselabsichten mehr. Nun hat er seinen Wunsch erneut deutlich gemacht.

Entscheidung liegt beim Klub

"Ich habe den Verein vor ein paar Wochen nochmals informiert. Auch ein Platz in den Top vier ändert daran nichts. Meine Entscheidung steht fest, aber es hängt nicht nur an mir", so Hazard.

Der Transferpoker zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid zieht sich bereits über die gesamte Saison. Glaubt man den Gerüchten, so möchten die Spanier nicht mehr als 100 Millionen Euro für den Offensivspieler zahlen. Die "Blues" sollen allerdings erst ab einer Summe von 130 Millionen Euro einem Wechsel zustimmen.

Zudem verhängte die FIFA dem Tabellendritten erst unlängst eine Transfersperre. Chelsea kann daher in den nächsten zwei Transferperioden keine neuen Spieler verpflichten. Ein Abgang von Hazard könnte dementsprechend nicht mit der Neuverpflichtung eines anderen Spielers kompensiert werden.

Für den Belgier eine enorm frustrierende Angelegenheit. "Ich warte genauso wie alle anderen", ist der Kapitän der belgischen Nationalmannschaft sichtlich unzufrieden. Eine Entscheidung wird aller Voraussicht nach nicht vor dem Europa League Finale zwischen Chelsea und dem FC Arsenal am 29. Mai fallen.

Hazards Vertrag beim Meister der Saison 2016/17 läuft noch bis zum Sommer 2020. Danach wäre er ablösefrei zu haben.

(red)