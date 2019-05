Heidi feiert Bayern-Titel mit Tokio-Hotel-Habschi

Hoher Besuch in München! Model und TV-Moderatorin Heidi Klum kam um mit ihrem Freund, Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz den Titel der Bayern zu feiern. Die Model-Mama hatte beim 5:1-Sieg jeden Grund zur Freude.

"Hol ma des Ding", schickte die 45-Jährige via Instagram vor dem Spiel schon in die sozialen Medien. In Deutschland sorgte der Auftritt für Verwunderung, denn bislang galt die hübsche Blondine als Köln-Fan.

Gemeinsam mit Tom und Bill Kaulitz feierte die Model-Mama den Titel mit den Bayern-Stars am Rasen.

