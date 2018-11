Neuer Grand Prix 07. November 2018 11:57; Akt: 07.11.2018 12:12 Print

Highspeed in Vietnam! Hier rast die F1 ab 2020

Ab der übernächsten Saison heulen die Formel-1-Boliden auch in Vietnam auf. Vettel und Co. werden in Hanoi um den Sieg kämpfen, Highspeed ist garantiert.