19. Mai 2019 13:50

Hinteregger in Frankfurt: "Kein Mitspracherecht"

Martin Hinteregger fühlt sich in Frankfurt wohl, eine Rückkehr zum FC Augsburg will er vermeiden. Die Entscheidung liegt allerdings nicht in seiner Hand.