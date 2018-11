Hoeneß plant Bayern neu! Diese Stars zittern jetzt

Platz fünf in der Tabelle, sieben Punkte hinter Borussia Dortmund. Bei Bayern München schrillen die Alarmglocken.

Mit einer Mischung aus jungen Wilden, die Hunger haben und erfahrenen Spielern, die gerne die Ärmeln aufkrempeln, schaffte Dortmund die vorläufige Wachablöse in Fußball-Deutschland.



Hoeneß: "Gesicht der Mannschaft verändern"

Wie reagieren die Bayern? Boss Uli Hoeneß hat für nächsten Sommer bereits eine Transfer-Offensive angekündigt. 2019 werden die Bayern "das Mannschaftsgesicht ziemlich verändern", erklärte der Klubchef in einem Sky-Interview. Das Imperium will also zurückschlagen.



Kein Nachbessern im Winter



Nach sechs Meistertiteln in Serie haben die Bayern vor der Saison nur Leon Goretzka und Serge Gnabry neu geholt. Im Winter wollen die Bayern nicht nachbessern.

Nächsten Sommer könnte der Umbau aber umso größer ausfallen. "Das entscheiden die Spieler, die jetzt im Kader sind, ob wir nächstes Jahr mehr tun", macht Hoeneß den Spielern Druck.

Die "Bild"-Zeitung rechnet mit dem Aus für die Flügelzange Franck Ribery und Arjen Robben. Auch bei Jerome Boateng, Rafinha und James Rodriguez stehen die Zeichen auf Trennung.

Auch Abgang von Alaba ein Thema

Bei David Alaba wird die Transfer-Wahrscheinlichkeit mit 40 Prozent beziffert. "Der Teamspieler äußerte erst im Sommer Abwanderungsgedanken. Nicht ausgeschlossen, dass er 2019 ein neues Abenteuer wagt. Mögliche Ziele: Real Madrid oder der FC Barcelona. Auch um ein Interesse von Manchester City und Trainer Pep Guardiola gab es immer wieder Medienberichte."

Das könnte Sie auch interessieren:

(mh)