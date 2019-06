Horror-Foul bei U21-EM: Schock-Diagnose für Wolf

Sensationeller Start für Österreichs U21 in die historische erste EM-Endrunde! Im ersten Gruppenspiel gegen Serbien gab es durch Tore von Wolf (37.) und Horvath (78.) einen klaren 2:0-Erfolg. Doch die Freude ist getrübt, denn ein Leistungsträger fällt für den Rest des Turniers aus – und noch eine lange Zeit darüber hinaus.

Dabei handelt es sich um Hannes Wolf, dem das historische erste EM-Tor für Österreich gelang. In der 74. Minute wurde der Torjäger brutal umgeschnitzt, Übeltäter Jovanovic wurde nach Analyse des Video-Schiedsrichters glatt mit Rot von Platz geschickt.

Wolf wurde mit der Trage vom Platz gebracht, weinte dabei bittere Tränen. Er ahnte vermutlich bereits die bittere Diagnose: rechts Bein gebrochen. Zwar entschärfte der ÖFB die Diagnose später, twitterte eine Sprunggelenksverletzung, doch Teamchef Werner Gregoritsch erklärte nach der Partie: "Es ist definitiv etwas gebrochen. Ob Fuß oder Knöchel, das wissen wir noch nicht. Er wird sicher ein halbes Jahr ausfallen. Das ist fürchterlich."

Bitter ist das nicht nur für die weiteren Gruppenspiele gegen Dänemark am Donnerstag und Deutschland am Sonntag, sondern auch für seinen neuen Arbeitgeber. Denn Wolf soll kommende Saison für RB Leipzig in der deutschen Bundesliga die Fußballschuhe schnüren. Bis es soweit ist, dauert es leider noch eine Weile.

