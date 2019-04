Schaurige Verletzung von Pak schockt die Liga-Fans

Nach nicht einmal einer halben Stunde Spielzeit verschlug es den Fans beim Bundesliga-Spiel zwischen dem SKN St. Pölten und dem WAC die Sprache. Der Grund war aber kein Traumtor, sondern vielmehr eine Verletzung, die alleine beim Zusehen fürchterlich weh tat.

SKN-Stürmer Kwang-Ryong Pak drang in den Strafraum der Kärntner vor, legte sich den Ball aber zu weit vor, WAC-Keeper Alex Kofler bugsierte ihn in Aus. Doch dabei klemmte er auch Paks rechten Fuß so unglücklich ein, dass dieser plötzlich in die verkehrte Richtung schaute.

Der Nordkoreaner (vier Saisontore) wurde umgehend auf der Trage unter sichtlich heftigen Schmerzen in das Landeskrankenhaus St. Pölten abtransportiert. Bestätigt sich der erste Verdacht eines Knöchelbruchs, ist die Saison für ihn gelaufen.

