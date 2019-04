Hütter-Klub verpflichtet Top-Torschützen Jovic fest

Gute Nachrichten für Adi Hütter. Top-Torschütze Luka Jovic ist ab sofort fixer Spieler der Eintracht Frankfurt. Der Klub zieht die Kaufoption für den 21-Jährigen Serben. Er erhält einen Vertrag bis 2013.

Im Sommer 2017 wechselte Jovic für eine Gebühr von 200.000 Euro leihweise für zwei Jahre von Benfica Lissabon nach Frankfurt. Im Vertrag enthalten war zudem eine Kaufoption in Höher von 7 Millionen Euro. Bei Jovic' aktuellem Marktwert von 55 Millionen Euro also ein wahres Schnäppchen.

"Die Entwicklung von Luka bei uns ist sehr erfreulich. Für uns war es gar keine Frage, dass wir ihn fest an den Klub binden wollten", so Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic. "Er ist ein Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Es ist für uns wichtig, dass wir ihn an die Eintracht gebunden haben."

Aktuell hält Jovic bei 25 Toren und sieben Assists in allen Wettbewerben. Das Interesse am 21-Jährigen ist dementsprechend hoch. Mehrere Top-Klubs, darunter Real Madrid, FC Barcelona oder Manchester City, sollen an einer Verpflichtung des Serben interessiert stein. Ein Verbleib in Frankfurt über den Sommer hinaus ist daher nicht garantiert.

(Heute Sport)