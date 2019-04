Hütter bangt vor EL-Hit um Abwehrchef Hinteregger

Showdown in Frankfurt! Im Rückspiel des Europa-League-Viertelfinals trifft die Eintracht mit Coach Adi Hütter auf Benfica Lissabon, muss am Donnerstag (21 Uhr) eine 2:4-Pleite aus dem Hinspiel aufholen.

Dabei soll auch der angeschlagene Martin Hinteregger helfen. Hütter hofft weiter auf einen Einsatz des 26-jährigen ÖFB-Teamspielers. Doch ob der Abwehrchef starten kann, entscheidet sich erst unmittelbar vor dem Spiel. Möglicherweise erst nach dem Aufwärmen.

"Kein Risiko"

Nach seinen muskulären Problemen im Oberschenkel machte Hinteregger das Abschlusstraining am Mittwoch mit. Auch seine gebrochene linke Hand behinderte ihn nicht. Der 26-Jährige ging voll in die Zweikämpfe.

Das lässt auch Hütter auf einen Einsatz hoffen. "Martin muss entscheiden, ob es geht. Mal schauen, was er uns signalisiert", so der Frankfurt-Coach. "Was wir sicher nicht machen, ist ein hohes Risiko für die nächsten Wochen eingehen." Denn im Bundesliga-Finish geht es für die Eintracht um die Champions League.

Umstellung auf Viererkette?

Trotzdem: Hütter hat kaum Alternativen in der Abwehr-Zentrale. Hintereggers Ersatz Simon Falette bestritt seit 26. Jänner kein Spiel mehr. Deshalb hat der österreichische Coach auch einen Alternativplan. "Es gibt die Überlegung, mit einer Viererkette zu spielen."

Für das erste internationale Halbfinale seit 1980 hofft Hütter auf die Fans. "Wir werden von ihnen getragen. Das beflügelt uns."

(Heute Sport)