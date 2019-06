Hütter knallhart! "Faule" Profis müssen zahlen

Sonne tanken und faul am Strand laufen? Das gibt es nicht bei Eintracht Frankfurt. Coach Adi Hütter verordnete seinen Kickern ein striktes Fitness-Programm für den wohlverdienten Urlaub.

Dass dieses auch eingehalten wird, kontrollieren die Frankfurter Betreuer strikt. Es gibt sogar Geldstrafen.

So haben alle Profis vom Klub ein individuelles Trainingsprogramm zusammengestellt bekommen, bestehend aus Lauf- und Athletik-Einheiten.

Hütter richtete davor noch eine Warnung an seine Profis: wer schwänzt, muss zahlen. "Faule" Profis, die einen der verordneten Läufe nicht absolvieren, müssen 1.000 Euro Strafe zahlen, berichtet die Bild. Das wird per Pulsuhr überwacht.

Das strenge Regiment des Österreichers hat einen einfachen Grund. Die Eintracht muss in die Europa-League-Qualifikation, startet bereits am 25. Juli. Also gut zwei Wochen vor dem Saisonstart mit der ersten Runde im DFB-Pokal (9. bis 12. August).

