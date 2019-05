Adi Hütter verrät: Größtes Lob von Heribert Weber

Adi Hütter mischt mit Eintracht Frankfurt die Europa League auf. Nur noch der FC Chelsea trennt den deutschen Bundesligisten vom Einzug ins Europa-League-Endspiel. Das Duell an der Stamford Bridge steigt am Donnerstag, ab 21 Uhr (im Live-Ticker).

"Wir haben es selbst in der Hand. Wir wollen ins Finale. Wenn du so weit kommst, möchtest du auch den nächsten Schritt gehen und nicht sagen: ,Ja, schauen wir mal.' Wir wollen nach Baku", so Hütter in der "Bild".

"Chelsea ist Favorit"

Allerdings ist auch der 49-Jährige Realist. "Chelsea ist sicherlich der Favorit. Das muss man klar sagen. Für die ist es schlimmer, gegen uns auszuscheiden."

Hütter bleibt trotzdem bei seinen großen Zielen. Das zeichnete den österreichischen Coach stets aus. "Ich will immer alles erreichen, was möglich ist. Das hat viel mit Ehrgeiz zu tun. Wir können uns auf den letzten 70 Metern nicht zurücklehnen und genießen."

Lob von Heri Weber

Für die offensive Spielweise hat der österreichische Coach auch in Deutschland viel Lob bekommen. Doch eine Nachricht seines ehemaligen Coachs und Förderers Heribert Weber blieb Hütter besonders in Erinnerung. "Der hat nach dem Lissabon-Spiel zu mir gesagt, dass er sich jede Woche auf unser Spiel freut. Wer hat Lob nicht gerne?", so der 49-Jährige.

Nachsatz: "Aber ich bin kein Träumer. Ich weiß, wie schnell es nach unten gehen kann." Doch mit den Frankfurter "Adlern" ist kein Sturzflug in Sicht.

(wem)