Hütters Eintracht klettert auf den dritten Platz

Adi Hütter und seine Eintracht Frankfurt sind auf dem Vormarsch in der deutschen Bundesliga. Das Team des österreichischen Trainer-Legionärs setzte sich mit 3:0 beim VfB Stuttgart durch und klettert auf den dritten Platz.

Vor dem Samstag lacht Frankfurt vom dritten Rang der Bundesliga-Tabelle und setzt damit die Konkurrenz unter Druck. Nach einem holprigen Start in die Saison greift das System von Adi Hütter.

Aus den letzten sieben Spielen gab es sechs Siege und nur ein Remis (auswärts gegen Nürnberg am letzten Spieltag). Gegen Stuttgart gab sich die Eintracht auch keine Blöße. Sebastien Haller (11.) und Ante Rebic (32.) machten schon früh die drei Punkte klar, Nicolai Müller setzte in der Nachspielzeit noch den Schlusspunkt zum 3:0 - ein absolut ungefährdeter Erfolg.

Dunkle Wolken über Stuttgart

Für den VfB sieht es düster aus. Der Trainer-Wechsel zu Markus Weinzierl ist schwer in die Hose gegangen, alle drei Spiele unter dem neuen Coach wurden verloren. Während die Stuttgarter letzte Saison nur ganz knapp am internationalen Geschäft vorbeischrammten, droht in dieser Spielzeit wieder der Abstiegskampf.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)