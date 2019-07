Ibrahimovic-Doppelpack mit falschem Namen

Peinliches Missgeschick beim LA Galaxy! Das Trikot von Zlatan Ibrahimovic wurde falsch bedruckt. So durfte man statt "Ibrahimovic" über "Irbahimovic" lachen. Spätestens als ihn die Spieler darauf ansprachen, dürfte Ibrahimovic den Unfall bemerkt haben.

Jetzt kann der 37-Jährige über die Aktion schmunzeln, denn mit zwei Treffern beim 2:0 Sieg kürte er sich zum Spieler des Tages. So ein Fehler dürfte dem Zeugwart natürlich trotzdem nicht mehr passieren.

In der aktuellen Saison in der Major League Soccer kommt Ibrahimovic auf 13 Tore in 19 Spielen.





(wem)