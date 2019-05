Ibrahimovic nach Attacke gegen Keeper gesperrt

Zlatan Ibrahimovic muss in der MLS zuschauen! Nach der Tätlichkeit gegen den Ney-York-Keeper Sean Johnson wurde der 37-jährige Schwede für zwei Spiele gesperrt.

Doch was war passiert? Bei der 0:2-Niederlage seiner Los Angeles Galaxy gegen den Ney York City FC hatte der schwedische Star-Stürmer in der 86. Minute zuerst die Latte getroffen. Unmittelbar danach war der gegnerische Keeper Sean Johnson auf dem Weg zurück ins Tor in den Schweden gekracht. Da zuckte der 37-Jährige aus.

Nach einer Diskussion mit dem Keeper kam es zu einer Rangelei, Ibrahimovic attackierte sein Gegenüber abseits des Spielgeschehens im Gesicht. Daraufhin sahen beide die Gelbe Karte.

Doch nun wurde die Disziplinarkommission der Liga aktiv. Aufgrund der TV-Bilder sprach die MLS eine Zwei-Spiele-Sperre gegen Ibrahimovic aus. Zusätzlich erhielt der Schwede eine Geldstrafe aufgebrummt.

Das könnte Sie auch interessieren:

(wem)