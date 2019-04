Ibrahimovic und Rooney zaubern wie in Glanzzeiten

Was für ein Comeback! Zlatan Ibrahimovic verpasste wegen Achillessehnen-Problemen zwei Partien seines Klubs Los Angeles Galaxy. Am Sonntag kehrte der 37-Jährige gegen Portland zurück in die Startelf – und wurde zum Matchwinner.

Der Routinier verwandelte beim 2:1-Erfolg zwei Elfmeter, einen davon in "Panenka-Manier". "Ich versuche einfach, meinem Team zu helfen. Und am besten helfe ich, indem ich Tore schieße", erklärte Ibrahimovic, der beinahe einen Triplepack schnürte.

Der Schwede nahm eine Flanke mit dem Rücken zum Tor stehend spektakulär mit der Ferse – der Ball klatschte jedoch an den Pfosten.

Neben Ibrahimovic zeigt auch Wayne Rooney in der MLS groß auf. Der 33-jährige Stürmer von D.C. United brachte sein Team beim 2:1 gegen Orlando City auf die Siegerstraße – und wie!

Der ehemalige Manchester-United-Star schlenzte einen Freistoß nahe der Corner-Fahne direkt und unhaltbar ins Kreuzeck. Doch sehen Sie selbst.

Rooney hält nach vier Saison-Partien bei vier Toren, Ibrahimovic hat nach zwei Einsätzen drei Treffer am Konto.

