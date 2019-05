Inter-Legende: "War jede Nacht mit Ronaldo saufen"

Inter-Legende Christian Vieri lässt mit einer Anekdote aus gemeinsamen Zeiten mit Ronaldo aufhorchen. Der italienische Top-Striker und sein brasilianischer Sturm-Kollege machten die Nachtclubs in Mailand unsicher.

"Ronaldo und ich waren fast jeden Abend Saufen, bis spät in die Nacht", erzählt Vieri, der in 49 Länderspielen 23 Tore schoss. "Wir waren immer betrunken, auch wenn am nächsten Tag Training angesagt war", so der heute 45-Jährige.

"Während ich um jeden Atemzug ringen musste, ist er nur grinsend dagesessen und hat seinen Kaffee getrunken. Er musste nicht trainieren, um der beste Spieler der Welt zu sein", erinnert sich Vieri.

Ohne seine schwere Knieverletzung hätte der Original-Ronaldo wohl auch trotz seiner nächtlichen Vorlieben sämtliche Fußball-Rekorde gebrochen.

Das könnte Sie auch interessieren:

(pip)