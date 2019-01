Dabbur schon beim Medizincheck in Sevilla

Es ist ein ständiges Hin und Her! Munas Dabbur verkündete in einem Interview, noch im Winter die Koffer bei Salzburg zu packen. "Stimmt nicht", entgegneten die Mozartstädter, der Torjäger sei in der Vorbereitung voll integriert und würde auch im Frühjahr für den Meister auflaufen. Jetzt gibt es neue, brisante Infos.

Nachdem in spanischen Medien erste Gerüchte aufgetaucht waren, machte Österreichs Meister die Reise des israelischen Teamstürmers am Mittwoch selbst offiziell. "Es ist richtig, dass Munas Dabbru derzeit mit unserer Erlaubnis zu Vertragsgesprächen im Ausland weilt", teilte der Meister mit.

Zuvor hatten sich beide Vereine auf eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro geeinigt. Und ein Wechsel-Konstrukt. "Es ist definitiv so, dass er zumindest in der Frühjahrssaison 2019 weiterhin bei uns spielen wird", so die Salzburger weiter.

Spanischen Medienberichten zufolge soll im Kaufvertrag mit Sevilla eine sofortige Leihe zurück nach Salzburg verankert sein. Damit könnte Dabbur die Saison bei den "Bullen" beenden. Möglich wäre auch, dass die Kaufvereinbarung erst im Sommer gilt. Der Vertrag des Stürmers bei den "Bullen" läuft jedenfalls noch bis Sommer 2020.

(heute.at)