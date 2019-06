Illegale Wetten? Immobile im Visier der Polizei

Der Wettskandal rund um Primera-Division-Klub Real Valladolid erschüttert den spanischen Fußball. Doch nun ist auch der italienische Teamkicker Ciro Immobile ins Visier der Ermittler geraten.

Der Name des 35-maligen italienischen Teamstürmers soll in Gesprächen zwischen Carlos Aranda, einem der Hauptbeschuldigten, und seinem italienischen Vertrauten Mattia Mariotti auftauchen, berichtet die AS.

Immobile im Visier

Der Lazio-Stürmer Immobile soll häufig in einem von Mariotti betriebenen illegalen Wettbüro gewesen und als besonderer Kunde bezeichnet worden sein. Aranda soll versucht haben, ein Spiel von Serie-A-Klub Frosinone zu manipulieren. Aranda sitzt derzeit genauso wie der frühere Real-Madrid-Kicker Raul Bravo in Untersuchungshaft.

Valladolid-Spiel verschoben?

Im spanischen Manipulationsskandal soll die Begegnung Valladolid gegen Valencia (0:2) am letzten Spieltag der Saison verschoben worden sein. Aranda und Bravo hätten demnach millionenschwere Wetten platziert. Gewinne sollen auch unter Spielern aufgeteilt worden sein. Hier wird der frühere Valladolid-Kapitän Borja Fernandez als Verdächtiger genannt.

Valencia hatte sich mit dem 2:0-Erfolg Rang vier und damit das Champions-League-Ticket gesichert. Beide Treffer waren nach schweren Abwehrfehlern entstanden. Der Absteiger FC Girona hat mittlerweile einen Antrag auf ein Ermittlungsverfahren beim spanischen Fußballverband gestellt, das mittlerweile eröffnet wurde.

(wem)