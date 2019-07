Jesus drischt im Copa-Finale auf VAR-Monitor ein

Die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft hat zum neunten Mal die Copa América gewonnen. Die Seleção triumphierte am Sonntag im legendären Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro vor heimischen Publikum mit 3:1 (2:1) gegen Peru und darf ausgerechnet im eigenen Land die erste Südamerikameisterschaft seit 2007 bejubeln.

Für den Gastgeber trafen Everton (15.) und Gabriel Jesus (47.), eher Richarlison (90.) per Strafstoß dann den Endstand besorgte. Guerrero verwandelte für die Peruaner in der 44. Minute einen Elfmeter nach Handspiel von Thiago Silva zum zwischenzeitlichen 1:1.

Die letzten 20 Minuten musste Brasilien mit einem Mann weniger spielen, nachdem es zu verrückten Szenen am Spielfeld kam. Nach einem Foul an Perus Renato Tapia wird der ManCity-Stürmer Gabriel Jesus mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Fassungslos diskutiert er zuerst mit dem Schiedsrichter und rempelt andere Spieler weg. Anschließend kickt der in Rage geratene Jesus eine Flasche weg, boxt gegen die Wechselkabine, ehe er dann den VAR-Monitor umstößt. Den Reflexen zweier Offiziellen hat es der Brasilianer zu verdanken, dass der Bildschirm nicht zu Bruch ging.

Was für eine irre Aktion!

Gabriel Jesus is in tears and visibly distraught in the tunnel after being sent off for two soft yellow cards.#CopaAmerica#ManCitypic.twitter.com/FJ5Ilhiw58– Superbia Proelia (@SuperbiaProeIia) July 7, 2019





