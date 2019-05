Jung-Veilchen schießen "Gogo" 5:0 ab, Ried patzt

Das Aufstiegsrennen in die Bundesliga bleibt ein Krimi! Die SV Ried patzte in Lustenau, somit hat die WSG Wattens am Samstag die Chance mit den Innviertlern wieder gleichzuziehen. Im Abstiegskampf setzten die Young Violets mit einem 5:0-Kantersieg einen gehöriges Ausrufezeichen.

Keine Tore in Lustenau, dennoch wird gejubelt - zumindest in Wattens. Denn mit dem 0:0 der SV Ried gegen die Austria besteht die Chance, dass die Tiroler am Samstag gegen Amstetten im Titelrennen wieder gleichziehen.

Auch im Keller wird es spannend, die Young Violets beeindruckten mit einem 5:0-Auswärtssieg bei Blau-Weiß Linz- Für Ex-Rapid-Trainer Gogo Djuricin läuft es noch nicht so recht in der Stahlstadt, es ist die dritte Pleite in Folge.

Die Ergebnisse der 27. Runde:

Lustenau - Ried 0:0

BW Linz - Young Violets 0:5

Wr. Neustadt - Kapfenberg 0:0

Innsbruck II - Horn 1:1

Klagenfurt - Lafnitz 2:0

OÖ Juniors - Steyr 4:1

FAC - Liefering 3:0

