Kabinen-Eklat um Neymar vor versammeltem Team

Das Transfer-Theater um Neymar bei Paris SG ist ein Kapitel reicher. Der Brasilianer drängt seit Wochen auf einen Wechsel. Barcelona zeigte Interess, bot die Superstars Coutinho plus Dembele im Tausch an – plus 40 Millionen extra. Paris lehnte das Angebot ab. Begründung: "Lächerlich!" "Barca" erhöhte das Angebot auf 100 Millionen Euro.

Neymars Absicht – Paris so schnell wie möglich zu verlassen und sein Verhalten – stößt den Offiziellen im Verein sauer auf. Es herrscht dicke Luft bei PSG. Die spanische Zeitung "Sport" berichtet, dass es jetzt in in der Umkleide-Kabine zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Sportdirektor Leonardo kritisierte den Superstar für sein Verhalten – vor der versammelten Mannschaft. Der Grund: Neymar hatte das Training unentschuldigt geschwänzt.

Trainer Thomas Tuchel beteuert, weiter mit Neymar zu planen. "Es ist eine Situation zwischen ihm und dem Klub."

Das könnte Sie auch interessieren:

(mh)