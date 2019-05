Kane peitschte Spurs mit Brandrede zur Aufholjagd

Das Wunder von Amsterdam wird um eine Facette und einen weiteren Helden reicher. Tottenham Hotspur steht zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Finale der Champions League. Die Spurs drehten bei Ajax am Mittwoch einen Drei-Tore-Rückstand in der zweiten Halbzeit. Lucas Moura erzielte einen Hattrick. Die Nordlondoner siegten 3:2, stiegen mit dem Gesamtscore von 3:3 dank Auswärtstoren auf.

Die Fans liegen dem brasilianischen Torjäger zu Füßen. Dank gebührt aber auch Harry Kane, wie nun durchsickerte. Der Superstar fehlt seit Wochen aufgrund einer Knöchelverletzung.

Am Mittwochabend unterstützte er sein Team von der Tribüne des Johan-Cruyff-Stadions aus – und in der Kabine. In der Halbzeit stimmte der Engländer eine Brandrede an, die seine Kollegen bis in die Haarspitzen motivierte.

Nicht Kapitän Hugo Lloris, der verletzte Goalgetter peitschte die Lilywhites mit einer emotionalen Ansprache an: "Wollt ihr wirklich, dass unsere Saison so endet? Wollt ihr wirklich so in Erinnerung bleiben?"



Kane sei völlig durchgedreht, berichten Insider in der englischen Presse. Die Rede zeigte Wirkung. Wie vom Hafer gestochen startete Tottenham in die zweite Halbzeit. 1:2 in Minute 55, 2:2 in Minute 59. Bis zur buchstäblich letzten Sekunde gaben die Gäste Vollgas und belohnten sich mit dem Last-Minute-Sieg (96.).

(SeK)

