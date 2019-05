Kaputter Knöchel – Kane feiert Spurs im Vollsprint

Das nächste Wunder! Einen Tag nach Liverpool in Anfield holte auch Tottenham im Champions-League-Halbfinale einen Drei-Tore-Rückstand auf und zog sensationell ins Finale ein. In Amsterdam schoss Lucas Moura die Spurs nach 0:2 zur Pause und 0:1 im Hinspiel per Hattrick zum Sieg.

Das Goldtor fiel in der letzten Minute der Nachspielzeit, als Gegner Ajax schon wie der sichere Sieger ausgesehen hatte. Danach gab es für die Spurs kein Halten mehr.

Die Spieler lagen sich am Feld in den Armen, die Fans auf den Tribünen und vor den TV-Geräten, Trainer Mauricio Pochettino sank mit Tränen in den Augen auf die Knie und vergrub sein Gesicht in seinen Händen.

Verletzter Kane im Sprint

Da konnte sich selbst Stürmer-Star Harry Kane nicht zurückhalten. Der Engländer ist seit Wochen wegen einer Knöchelverletzung zum Zusehen gezwungen. Das Finale wird für ihn zum Wettlauf mit der Zeit.

Nach dem Schlusspfiff lieferte er sich mit Kollegen Victor Wanyama, wie oben im Video zu sehen ist, einen Wettlauf der etwas anderen Art.

Der verletzte Kane legte einen Vollsprint in Richtung seiner jubelnden Kollegen hin, strahlte bis über beide Ohren. Die Schmerzen seiner Verletzung wurden vom Adrenalin und allen Glückshormonen überstrahlt.

Das Finale gegen die Reds steigt am 1. Juni in Madrid.

(SeK)

